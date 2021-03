Konsequenter gegen organisiertes Betteln in der Innenstadt vorgehen: Dieser aus einem CDU-Antrag resultierenden Forderung hat sich der Ortsbeirat Süd am Mittwochabend mit großer Mehrheit angeschlossen. Es gab nur eine Enthaltung der Linksfraktion. Nach dem Eindruck mehrerer Ortsbeiratsmitglieder nimmt die Anzahl bandenmäßig organisierter Gruppen und Familien in der City zu.

Bedrängt und belästigt

Passanten würden vermehrt bedrängt, belästigt und gezielt angesprochen, schilderte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) die Situation. In der wärmeren Jahreszeit spitze sich die Lage möglicherweise zu. Das schade dem Image der Innenstadt, Taschendiebstähle würden dadurch begünstigt. Heller und andere forderten daher, den Kontrolldruck durch gemeinsame Streifen von Polizei und Vollzugsdienst zu erhöhen. „Wir brauchen mehr Präsenz vor Ort. Gemischte Streifen sind das Maß aller Dinge“, meinte Heller. „Dann treten auch keine Probleme bei der Zuständigkeit auf.“

Probleme auch an Haltestellen

Gefordert sei daneben die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), weil sich Bettlerbanden auch an Bus- und Bahnhaltestellen am Berliner Platz oder in der Ludwigstraße unter die Wartenden mischten. „Der Antrag ist richtig und wichtig“, sagte Jens Brückner – einerseits. Andererseits forderte der Grünen-Politiker, verstärkt auf Straßensozialarbeiter zu setzen. Die Stadtspitze kritisierte er, weil zahlreiche Planstellen weiterhin unbesetzt seien.