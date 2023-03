Ein ortsunkundiger 68-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Übergang von der Hafenbahn- in die Boveristraße (Waldhof) die Gegenfahrbahn benutzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Angaben seines Navigationsgeräts falsch interpretiert hat. Er stieß mit dem Wagen eines 43-Jährigen frontal zusammen. Dieser und dessen 13-jähriger Neffe wurden laut Polizei nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Während dieses Auto abgeschleppt werden musste, blieb der Wagen des Unfallverursachers fahrbereit. Der Senior selbst soll keine Verletzungen davongetragen haben. Die Fahrbahn blieb für 90 Minuten gesperrt.