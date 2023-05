Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pendler und Schüler brausen wochentags mit dem Rad über den Neckardamm in Neuostheim. Doch auf dem schmalen Weg kommen sie mit Spaziergängern in Konflikt. Eine Stadtteilinitiative will den Damm nun für Radler sperren und schlägt eine umfassendere Verkehrslösung vor.

Der Neckardamm in Mannheim-Neuostheim ist Teil einer bei Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen beliebten Strecke in Richtung Innenstadt. In den letzten Jahren ist es auf