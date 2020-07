Kontraste heben bestimmte Dinge ja deutlicher hervor. Wer die fast himmlische Ruhe auf den Straßen (und in der Luft!) in den ersten Corona-Wochen wahrgenommen hat, ist jetzt vermutlich besonders sensibilisiert für den Lärm, mit dem Motoren aller Art bis in die hintersten Winkel unserer Wohnungen und Landschaften dringen und unausweichlich den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Nicht zufällig gilt Lärm als eine der größten Belastungen für die Gesundheit.

Manchmal macht Lärm aber auch einfach Spaß. Die eigene Disco auf vier Rädern mit alles durchdringenden Bässen, die Freude am Hochziehen der PS-starken Motoren an der grüngewordenen Ampel, das überlaute Blubbern der Harleys in engen Ortsstraßen geben ein beredtes Beispiel.

Fahrverbote am Wochenende

Jetzt soll es also den Motorradfahrern an den Kragen gehen: Fahrverbote am Wochenende, immer mehr Streckensperrungen, und nun eine Bundesratsinitiative. Die Motorradfahrer wehren sich. Tausende, ja Zigtausende kommen zu den seit dem 4. Juli organisierten Demos.

Ich kann die Initiative verstehen. Ich wohne selbst an einer Ortsstraße und finde den Lärm unerträglich. Und auch mir waren Motorräder schon immer zu laut. Es macht halt einen Unterschied, ob man draufsitzt und sich dem Rausch von Beschleunigung und Geschwindigkeit hingibt, oder daneben steht oder wohnt und vom dröhnenden Brummen, schallstarken Blubbern oder mückenartigen Sirren angesprungen wird. Des einen Freud ist des andern Leid.

Es braucht Rücksichten

Und weil wir so dicht aufeinander leben und einander nicht ausweichen können, braucht es Verständnis und Rücksichten. Kann man damit nicht rechnen, braucht es auch Gesetze.

Doch sollten Konflikte nicht einseitig und konfliktverstärkend, sondern ausgleichend aufgelöst werden. Eine „Lärmbegrenzung für jeglichen Betriebszustand“ aller Kraftfahrzeuge könnte so eine Lösung sein. Und Fahrverbote überflüssig machen. Das müssten doch alle verstehen. Oder?

Der Autor