Freitagabend im Vorraum der Duschen. Vier Teamerinnen und ich warten darauf, dass die Duschen frei werden. Ich werde gefragt, warum ich Pfarrerin geworden bin. Ob mir mein Beruf Spaß macht. Weil ich gerne mit Menschen zu tun habe, mit ihnen nach dem „Mehr“ im Leben suchen möchte – und ja! Was ich am liebsten machen würde – ganz klar: Segnen! Ich könnte das immer und überall. Auch jetzt und hier? Vor den Duschen? Ja klar! Ob sie einzeln oder in der Gruppe gesegnet werden möchten (einzeln!) und ob ich ihnen die Hände auflegen soll (kollektives Nicken!)?

„Nimm hin den Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, durch die gnädige Hand Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Friede sei mit dir! Amen!“ Strahlend, tief berührt und gesegnet verlassen wir fünf den Vorraum.

Florentine Zimmermann Foto: ax

Sowas passiert. Zufällig. Unbeabsichtigt. Mit ganz viel (Geist-)Kraft. Auf dem Konfi-Camp über Christi Himmelfahrt, das das Stadtjugendpfarramt, die Evangelische Jugend Ludwigshafen, der Gemeindepädagogische Dienst des Kirchenbezirks, Gemeindepfarrer und -pfarrerinnen und ganz, ganz viele Freiwillige für die Konfis von Altrip bis zur Pfingstweide einmal im Jahr organisieren. Dieses Jahr zum dritten Mal. Wieder auf dem Gelände des TV Maudach. Und wieder sind es mehr Konfis und mehr Freiwillige, die vier Tage lang Gemeinschaft leben und sich, andere und Gott näher kennenlernen. 170 junge Menschen, die miteinander reden, essen, spielen, basteln, diskutieren, denken, lachen, singen, beten … Es ist ein echter Kraftakt für die Verantwortlichen, aber einer der sich lohnt. Von vorne bis hinten – weil es einfach schön ist, bei Kirche etwas wachsen zu sehen. Für und mit jungen Menschen.

Und dann passieren solche Segensmomente vor der Dusche. Man selbst geht mit mehr raus, als man gegeben hat, auch wenn man nach den vier Tagen völlig durch ist. In der Abschlussrunde geben über die Hälfte der Konfis an, dass sie beim nächsten Mal als Freiwillige mitmachen möchten. Wenn das kein positives Zeichen ist!

Die Autorin

Florentine Zimmermann (38) ist Stadtjugendpfarrerin in der Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd.