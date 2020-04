Eigentlich würde am Samstag, 25. April, der Maimarkt starten. Doch in diesem Jahr wurde die Mannheimer Veranstaltung coronabedingt abgesagt. Ein Einschnitt für alle Maimarkt-Fans, die sich nun jedoch auf zumindest ein Markt-Original freuen können. „Wir werden den Maimarktbecher auch 2020 herstellen und dann einfach zu den Kunden bringen“, kündigt Katrin Zorn von der gleichnamigen Konditorei an. Sie erklärt auch noch, was so einen Maimarktbecher ausmacht: frische Erdbeeren, Bayerisch Creme, Biskuit und ein Schlag frische Sahne. Der Becher kann im Online-Shop der Konditorei bestellt werden. Und ein Gutes habe das Ganze dann doch, sagt Zorn: Das Gedränge vorm Verkaufsstand auf dem Maimarkt entfalle beim Genuss im Wohnzimmer oder auf der Terrasse.