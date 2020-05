Unbekannte sind laut Polizei in den vergangenen Tagen in eine Bäckerei in Mitte und in eine Wohnung in Mundenheim eingebrochen. Aus der Bäckerei in der Kaiser-Wilhelm-Straße erbeuteten die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen den Tagesumsatz sowie Wechselgeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. In die Wohnung in der Kropsburgstraße drangen Einbrecher am Dienstag zwischen 18.40 und 19.10 Uhr ein. Sie brachen ein komplettes Fenster heraus und stahlen mehrere Tausend Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.