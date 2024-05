Die FWG Friesenheim hat Hans-Jürgen Ehlers zum Spitzenkandidaten im Ortsbeirat für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert. Seit 1999 ist er zunächst als Vize-Ortsvorsteher und dann als Initiator des Fördervereins der Stadtteilbibliothek sowie als Gründungsmitglied des Förderkreises Ebertpark im Stadtteil aktiv. Seit 25 Jahren ist er der FWG-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat. Auf dem zweiten Listenplatz folgt der langjährige FWG-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Rainer Metz. Platz drei nimmt Barbara Ehlers ein, Rang vier Christian Ehlers. Die weiteren Plätze der FWG-Liste belegen Edith Metz, Lukas Ehlers und Annette Schäfer-Ehlers. Im Ortsbeirat setze sich die FWG für neue Impulse in den Bereichen günstiger Wohnraum, Ärzteversorgung, Kindergartenplätze und Klimaanpassung ein. Trotz begrenzter finanzieller Mittel müsse es das Ziel sein, die Stadtteilbibliothek und den Trassenwald zu erhalten, so die FWG.