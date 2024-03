Parteien und Gruppierungen, die bei den Kommunalwahlen am 9. Juni in Ludwigshafen antreten wollen, haben zwar noch Zeit, ihre Wahlvorschläge bei der Stadtverwaltung abzugeben. Die Frist endet am 22. April, 18 Uhr. Erfahrungsgemäß laufen bereits vor diesem Termin die Vorbereitungen für eine Plakatierung im Stadtgebiet. Das Projektteam Wahlen der Verwaltung hat daher bereits vorab alle wesentlichen Infos im Netz unter www.ludwigshafen.de zusammengestellt. So können sich Parteien und Gruppierungen schon im Vorfeld erkundigen, wo sie Plakate anbringen dürfen und wo nicht, welche Vorgaben eingehalten werden müssen und auch, bis wann die Plakate spätestens wieder entfernt werden müssen.

Fragen zum Thema beantwortet außerdem die Leiterin des Projektteams Wahlen, Ramona List. Sie ist erreichbar per E-Mail an ramona.list@ludwigshafen.de.