Die Stimmzettel für die Kommunalwahl in Mannheim sind ausgezählt: Was sich in einer Prognose des Südwestrundfunks am Wahlabend schon abzeichnete, hat sich bestätigt: Die CDU hat die Grünen als stärkste Kraft abgelöst. Die Christdemokraten gewinnen 21,6 Prozent der Stimmen, die Grünen kommen auf 20,1 Prozent. Es folgt die SPD mit 18,5 Prozent. Den größten Zuwachs an Stimmen hat die AfD. Sie kommt auf 14,2 Prozent und verbessert sich damit gegenüber 2019 um 5,0 Punkte. Die Freien Wähler erreichen 6,7 Prozent, die FDP kommt auf 5,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 51,5 Prozent (2019: 49,8).

Wo die CDU in Mannheim besonders stark ist, wo die AfD-Hochburgen sind und welche Frau die meisten Stimmen von allen Kandidaten bekommen hat, erfahren Sie hier