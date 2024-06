Der Kreiswahlausschuss und der Gemeindewahlausschuss haben am Montag die amtlichen Endergebnisse der Europawahl sowie der Gemeinderatswahl in Mannheim festgestellt und bekannt gegeben. Die Nachprüfungen haben nach Angaben der Stadt nur geringfügige Änderungen gegenüber den vorläufigen Ergebnissen ergeben. Das vollständige amtliche Endergebnis der Gemeinderatswahl wird in den öffentlichen Bekanntmachungen des Amtsblatts in der Ausgabe vom 20. Juni abgedruckt. Außerdem werden die amtlichen Endergebnisse der Europa- sowie der Gemeinderatswahl im Internet unter www.mannheim.de/wahlen zu finden sein und zum Download bereitstehen. Die CDU (21,6 Prozent) hatte sich vor den Grünen (20,1), der SPD (18,5) und der AfD (14,2) durchgesetzt. An den Prozenten hat sich nichts verändert.