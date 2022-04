Der Betrieb des Kommunalen Impfzentrums (KIZ) am Rosengarten in Mannheim ist mit Ende des Monats März eingestellt worden. Gleichzeitig wurde auch der Betrieb des Impfbusses eingestellt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ab Montag, 4. April, befindet sich das KIZ in der Salzachstraße 15 im Stadtteil Neckarau. Dort stehen den Besuchern Parkplätze zur Verfügung, zudem besteht über die Straßenbahn-Linie 1 (Haltestelle Isarweg) eine gute Anbindung an den ÖPNV. Am neuen Standort besteht von für Mannheimerinnen und Mannheimer an zwölf Jahren montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit zur Impfung. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Impfungen mit und ohne Termin

Geimpft wird mit den Impfstoffen von Novavax, Biontech, Moderna und Johnson und Johnson. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) sowie Viertimpfungen (zweite Auffrischungsimpfung) für besonders gefährdete Personengruppen möglich. Für die Impfung vor Ort wird ein Ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, den Impfpass mitzubringen. Impfungen sind mit und ohne Termin möglich. Termine für das KIZ in der Salzachstraße können ab sofort vereinbart werden: https://www.mannheim.de/kiz.