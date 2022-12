Wegen einer technischen Aktualisierung der Telefonanlage kann die Erreichbarkeit des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) am Sonntag, 11. Dezember, teilweise vorübergehend eingeschränkt sein. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, gilt Gleiches für die Betriebszentrale der Stadtentwässerung des Wirtschaftsbetriebs, die aber alternativ unter der Telefonnummer 0173 4325368 erreichbar ist. Falls der KVD nicht erreichbar sein sollte, sind die Bürger aufgefordert, sich in akuten Fällen an die Polizei zu wenden. Nach Angaben der Verwaltung können die Einschränkungen von 9 bis 20 Uhr auftreten.