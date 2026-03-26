Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist laut Stadtverwaltung in den Sommermonaten wieder rund um die Uhr erreichbar. Die Temperaturen steigen langsam, dadurch kommt es in den Abend- und Nachtstunden auch in Ludwigshafen wieder vermehrt zu Lärmbeschwerden sowie auch zu Verstößen auf Spielplätzen oder in Grünanlagen. Neben diesen und vielen anderen Tätigkeitsfeldern gehört auch der Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Ludwigshafen und das Verbringen von psychisch kranken Personen in Akutsituationen zum Aufgabengebiet des KVD. Für Akutfälle ist der KVD ab 1. April bis 31. Oktober unter Telefon 0621 504-3471 rund um die Uhr für die Bürger erreichbar. Der KVD sei allerdings nicht zuständig für Parkverstöße: Diese bearbeitet die Verkehrsüberwachung, die unter der Rufnummer 0621 504-3212 erreichbar ist.