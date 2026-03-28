Der Rat beschließt die kommunale Wärmeplanung. Zwei Gebiete könnten Netze erhalten. Alle Beteiligten wissen aber: Das Projekt steht und fällt mit den Kosten für Verbraucher.

Die Gemeinde Limburgerhof hat einen strategischen Fahrplan vorgelegt, wie sie bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung erreichen will. Der Gemeinderat hat die kommunale Wärmeplanung nun bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen. Der Abschlussbericht, erstellt von der Mannheimer MVV Regioplan, zeigt aber auch: Der Weg dorthin ist noch weit.

Die Bestandsanalyse fällt deutlich aus. Derzeit stammen lediglich rund sechs Prozent der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Quellen. Rund 90 Prozent basieren auf Erdgas. Große Einsparpotenziale sehen die Planer im Gebäudebestand: Zwei Drittel aller Häuser wurden vor 1978 errichtet – also vor der ersten Wärmeschutzverordnung. Wärmenetze gibt es bislang keine.

Zwei Gebiete sollen Wärmenetze erhalten

Künftig könnten zwei innerörtliche Bereiche über zentrale Wärmenetze versorgt werden: das Zentrum zwischen Kläranlage und Von-Denis-Straße sowie das Gebiet Mühlweg. Wärmenetze lohnen sich laut MVV Regioplan vor allem dort, wo viele Verbraucher dicht beieinander liegen. In allen anderen Bereichen sollen individuelle Lösungen wie Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Wasserstoffnetzgebiete werden nicht ausgewiesen, da rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheiten zu groß seien.

Im Zentrum könnten 115 Gebäude angeschlossen werden, am Mühlweg 72. Da nicht alle Eigentümer mitmachen werden, rechnen die Planer mit einer Anschlussquote von 70 Prozent – etwa 80 Häuser im Zentrum und 50 am Mühlweg. Die Quote ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Für beide Gebiete sprechen große Abnehmer wie Schulen, Wohnblocks und die Verwaltung, sogenannte Ankerkunden.

Abwärme und Geothermie als Energiequellen

Für das Zentrum ist vorgesehen, Abwärme aus dem Klärwerk zu nutzen. Die Energiezentrale würde direkt dort entstehen. Am Mühlweg könnte Geothermie zum Einsatz kommen. Die Energiezentrale ist auf der Wiese bei der Domholzschule geplant. Von rund 2000 Quadratmetern würden 150 bis 250 benötigt.

Die Investitionskosten liegen – mit Unterstützung aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) – bei rund vier Millionen Euro für das Zentrum und etwa 2,5 Millionen Euro für den Mühlweg. Ohne diese Zuschüsse wären es sechs beziehungsweise vier Millionen Euro. Rund die Hälfte der Kosten entfällt jeweils auf das Leitungsnetz. Die BEW übernimmt nicht nur einen Teil der Baukosten, sondern beteiligt sich auch an den laufenden Kosten der ersten zehn Betriebsjahre.

Alles hängt von Kosten für Verbraucher ab

Beide Projekte weisen laut einer zusätzlich von MVV Regioplan durchgeführten Machbarkeitsstudie positive Kapitalwerte auf, das Zentrum etwas deutlicher. Dort seien die Investitionen höher, aber auch die Zahl und Größe der Kunden. Sollte nur eines der beiden Netze umgesetzt werden, empfehlen die Planer daher, im Zentrum zu beginnen. Grundsätzlich seien aber beide Varianten machbar – vorausgesetzt, das Wärmenetz bleibt für Verbraucher günstiger als andere Heizformen.

Einen konkreten Preis zu nennen, sei derzeit aber noch nicht seriös. Über die langen Zeiträume hinweg bleiben zahlreiche Faktoren unklar: Strom- und Biomassepreise, Renditeerwartungen möglicher Betreiber, tatsächliche Anschlussquoten. Fest steht: Ohne Förderung wären alle Varianten unrentabel. Die Planer gehen jedoch davon aus, dass die Förderprogramme bestehen bleiben.

Wichtig sei, dass sich die Anlagen amortisieren, bevor sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, sagt Joachim Hannig von der MVV Regioplan. Die erwartete Lebensdauer liege bei 15 bis 20 Jahren. Im Zentrum betrage die Amortisationszeit zwölf bis 13 Jahre, am Mühlweg 15 bis 16 Jahre – also jeweils innerhalb des Rahmens. Für Planung und Bau müsse man rund fünf Jahre einrechnen. Für Eigentümer, deren Heizungen vorher ausfallen, gebe es die Möglichkeit, Übergangslösungen wie Mietheizungen zu nutzen. So könnten sie später dennoch Teil des Wärmenetzes werden.

Nächste Schritte liegen bei der Gemeinde

Die Wärmeplanung legt nur die strategische Richtung fest. Konkreter wird es erst in der nächsten Phase. Dann muss die Gemeinde unter anderem entscheiden, welches Betreibermodell sie bevorzugt und wie die Netze technisch umgesetzt werden sollen. Auch die Abgrenzung der Gebiete könne sich noch verändern, so Hannig: „Wir sind jetzt bei Schritt eins. Das wird sich weiterentwickeln.“

Während der Gemeinderat die Wärmeplanung angenommen hat, will Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) bei der Machbarkeitsstudie – also den konkreten nächsten Schritten – noch keine Entscheidung treffen. Die Fraktionen sollen Zeit bekommen, sich einzuarbeiten. Im April oder Mai soll das Thema erneut beraten werden.