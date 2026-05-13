Ludwigshafen Kommunale Finanzen: Ludwigshafener OB Blettner zu Gast bei TV-Talker Markus Lanz

Klaus Blettner
Klaus Blettner

Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (58, CDU), seit Januar im Amt, ist am Mittwochabend (23.15 Uhr) einer der Gäste in der ZDF-Talk-Show „Markus Lanz“. Unter anderem geht es in der Sendung um das Thema kommunale Finanzen. Bereits Blettners Vorgängerin Jutta Steinruck (63, SPD) war mehrfach zu Gast bei Lanz. Weitere Talk-Gäste sind Tanja Schweiger (Freie Wähler), Regensburger Landrätin, Stefan Fassbinder (Grüne), OB von Greifswald, und Felix Schwenke (SPD), OB von Offenbach.

Mehr zum Thema
Ludwigshafen am Rhein Klaus Blettner Alle Themen
x