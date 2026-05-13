Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (58, CDU), seit Januar im Amt, ist am Mittwochabend (23.15 Uhr) einer der Gäste in der ZDF-Talk-Show „Markus Lanz“. Unter anderem geht es in der Sendung um das Thema kommunale Finanzen. Bereits Blettners Vorgängerin Jutta Steinruck (63, SPD) war mehrfach zu Gast bei Lanz. Weitere Talk-Gäste sind Tanja Schweiger (Freie Wähler), Regensburger Landrätin, Stefan Fassbinder (Grüne), OB von Greifswald, und Felix Schwenke (SPD), OB von Offenbach.