Ab Oktober soll es – von bestimmten Ausnahmen abgesehen – keine kostenlosen Schnelltests mehr in Testzentren geben. Was bedeutet das für die von Hilfsorganisationen betriebenen Zentren in der Stadt und wie groß ist derzeit überhaupt die Nachfrage nach Schnelltests?

Noch betreiben die Malteser Ludwigshafen ihr Testzentrum im Stadtteil Süd in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte: immer freitags von 17 bis 20.30 Uhr. Aufgrund der für Ludwigshafen