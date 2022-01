Nicht nur die Biennale für aktuelle Fotografie findet dieses Jahr wieder in der Kunsthalle statt. Gleich drei weitere Sonderausstellungen zeigen in Zeichnungen, Installationen und Druckgrafiken einen veränderten Blick auf die Welt.

So ist die Sicht der jeweiligen Künstler auf die ökologischen Herausforderungen der Gegenwart das diesjährige Thema der Biennale für aktuelle Fotografie. „From where I Stand (Aus meiner Sicht)“ lautet der übergreifende Titel der Veranstaltung, die die Folgen des Klimawandels für die Natur, aber auch für die unter ihm leidenden Menschen deutlich machen möchte. In der Kunsthalle stehen vom 19. März bis zum 22. Mai „Contested Landscapes“, also umkämpfte Landschaften im Vordergrund, die von Verschmutzung und Ausbeutung betroffen sind. Von der Ostsee bis nach Südamerika sollen durch die eindrücklichen Fotografien nicht nur wirtschaftliche und topografische, sondern auch soziale und politische Auswirkungen einer durchweg kapitalistischen Betrachtung der Welt sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig soll der Frage nachgegangen werden, wie Mensch und Natur wieder in Einklang gebracht werden können und wie ein nachhaltigeres Leben zu Gunsten späterer Generationen aussehen könnte.

Rollenverteilungen kritisch betrachten

Ebenfalls einen zeitlichen Bogen allerdings nicht in die Zukunft, sondern aus der Vergangenheit hinein in die Gegenwart spannen die Werke der Künstlerin Hanna Nagel. Die Zeichnungen der Heidelbergerin, von denen sich ein Großteil in Privatbesitz befindet, werden vom 8. April bis zum 3. Juli zu sehen sein. Die 1907 geborene Zeichnerin beschäftigte sich intensiv mit dem Verhältnis von Mann und Frau und kritisierte dabei immer wieder patriarchalische Strukturen. „Visuelle Lösungen zu gesellschaftsrelevanten Fragen“ nennt die Kunsthalle Nagels Werke, deren Stil sich in den 1930er-Jahren deutlich änderte. Düsterer wurden nicht nur die Bilder selbst, sondern auch die gewählten Themen der sogenannten „Dunklen Blätter“ entsprachen der damaligen politischen Situation in Deutschland.

Eintauchen in eine interaktive Großstadtkulisse

Völlig in der Gegenwart verankert ist hingegen das Projekt des Autoren-Regie-Teams Rimini Protokoll. Vom 15. Juli bis zum 16. Oktober verwandelt sich der Ausstellungsraum der Kunsthalle in die Kulisse einer Großstadt. Durch ständige Perspektivwechsel zeigt die Installation „Urban Nature“ unter dem Einsatz von Tablets und Kopfhörern die Blickwinkel sieben realer Personen, von der Anlageberaterin bis zum Gefängniswärter. Die Besucher der Kunsthalle werden dabei zum Publikum, das eingeladen wird, Teil dieser Lebenswelten zu werden. Umgesetzt wir das interaktive Projekt zusammen mit dem Nationaltheater Mannheim.

Sammlung der großen deutschen Impressionisten

Hervorgehoben werden vom 22. Juli bis zum 20. November die Zeichnungen und Druckgrafiken der Impressionisten Max Slevogt, Lovis Corinth und Max Liebermann. Mit 150 Werken bilden die Arbeiten der drei deutschen Künstler einen Schwerpunkt der Grafischen Sammlung der Kunsthalle. Teil der Ausstellung werden unter anderem die Genredarstellungen, also gemalte Alltagsszenen von Liebermann und die Darstellungen Slevogts zur „Zauberflöte“ sein.

Drei Künstlerinnen stellen aus

Im Studio der Kunsthalle zeigt Giulia Dall’Olio vom 3. März bis zum 24. April Gemälde und Kohlezeichnungen, die das Verhältnis von Mensch und Natur abbilden sollen. Die in Afghanistan geborene Künstlerin Sara Nabil verwandelt das Studio vom 5. Mai bis zum 28. August in eine interaktive Rauminstallation, die die Gleichberechtigung der Frau thematisiert. Mit ungewöhnlichen Materialien wie Abflussrohren und Pfeifenputzern arbeitet Verena Issel. Vom 8. September bis zum 23. Oktober nutzt sie den Studioraum, um begehbare Installationen und dabei abstrakte Landschaften zu schaffen.

Aktuell sind in der Kunsthalle noch die Ausstellungen „Mutter!“ (bis 6. Februar), „Mindbombs“ (bis 24. April), „Terra Nova - Robbie Cornelissen“ (bis 13. März) und Sofia Duchovnys „Going Red“ im Studio (bis 20. Februar) zu sehen.