Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heidelberg musste in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie starke Umsatzeinbußen in seiner Tourismusszene hinnehmen. Die Erwartungen in der neuen Saison sind hoch.

Die Terrassen der Bars und Cafés sind gefüllt, Touristenbusse winden sich durch die mit Klinkersteinen gepflasterten Gassen, und Stadtführer leiten ihre Gruppen von der Alten Brücke bis