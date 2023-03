Über 6000 Veranstaltungen, 19 Blumenschauen, eine Fahrt mit der Seilbahn oder die neue Pinguinanlage im Luisenpark – unter anderem das bietet die Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) 2023 Besuchern ab 14. April. Das Kombiticket im landesweiten „bwtarif“ ist laut Veranstalter ab 1. April zum Preis von 40 Euro erhältlich. Es ermöglicht die An- und Abreise mit dem ÖPNV aus ganz Baden-Württemberg – mit nur einem Ticket über alle Grenzen der Verkehrsverbünde hinweg. Eine Person kann damit am Geltungstag mit allen Zügen des Nahverkehrs im Land und auf einzelnen Strecken in den benachbarten Bundesländern fahren. Die Busse und Straßenbahnen am Start- und Zielort können ebenfalls genutzt werden. Der Eintritt auf das Gartenschau-Gelände ist im Kombiticket bereits enthalten. Das Ticket ist an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in deren Reisezentren (für zwei Euro mehr) erhältlich.