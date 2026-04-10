Die Bauarbeiten für den Ausbau des Kombiterminals Ludwigshafen sollen in den kommenden Monaten beginnen und bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Das hat die BASF mitgeteilt.

Die Kosten für das Modernisierungsprojekt beliefen sich „auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.“ Der Bund fördert den Ausbau mit 51 Millionen Euro. „Wir begrüßen die Unterstützung des Bundes sehr. Sie ermöglicht uns, das Kombiverkehrsterminal Ludwigshafen zukunftsfähig aufzustellen und seine Leistungsfähigkeit auch langfristig zu sichern“, sagte Helmut Winterling, Leiter der europäischen Verbundstandorte der BASF.

Im Terminal im Ludwigshafener Norden wechseln mehr als 1000 Container täglich von der Straße auf die Schiene und umgekehrt. Mit mehr als 300.000 Quadratmetern Fläche ist das Kombi-Terminal eine der größten Anlagen für den Güterumschlag zwischen Straße und Schiene im europäischen Binnenland. Es steht für alle Unternehmen offen, der Anteil des Chemiekonzerns am Gesamtumschlag liegt nach Angaben der Betreiber bei 35 bis 40 Prozent. Auftraggeber und Kunden kommen aus der ganzen Region.

Stärkung der Logistik

Zwei Terminal-Module sind laut Betreiber inzwischen an ihre Verschleißgrenzen gekommen. Ein Modul besteht aus einem rund 650 Meter langen Terminal-Abschnitt mit einer ganzen Anzahl von parallelen Gleisen und Lkw-Fahrspuren, über die hinweg mobile Kranbrücken fahren. Fundamente, Gleisanlagen und Kräne sollen erneuert werden. Die Modernisierung sei ein wichtiger Beitrag zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und stärke das logistisches Rückgrat des Industriestandorts Ludwigshafen, so die BASF.