Unbekannte haben laut Polizei zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Heckscheibe eines silberfarbenen Peugeot-Kombi in der Erich-Reimann-Straße (Süd) eingeschlagen. Es wurde nichts entwendet.

Durch das Eindrücken eines Dreieckfensters an der Beifahrertür verschafften sich Täter am gleichen Ort vermutlich bereits am Freitag ferner Zugang zum Innenraum eines weißen Mercedes-Transporters und entwendeten die Batterie, Dokumente sowie eine Rückfahrkamera. Gemeldet wurde der Einbruch durch den 43-jährigen Halter am Samstagmorgen.

In einem zweiten Fall erbeuteten Unbekannte das Lenkrad sowie den Bordcomputer eines Mercedes-Transportes, der in der Saarlandstraße in Höhe des Schulzentrums Mundenheim geparkt war. Auch hier wurde ein Fenster eingedrückt, vermutlich zwischen Freitag und Samstag.

Die Polizei sucht jeweils Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.