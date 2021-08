Eigentlich ist es ein durch und durch griechischer Film, der hier - in deutscher Synchronfassung – im Wettbewerb läuft. Doch die Autorin und Regisseurin Sonia Liz Kenterman ist Deutsch-Griechin und ihr Debüt eine Koproduktion ihrer beiden Heimaten. Sie erzählt von einem noblen Herrenschneider alter Schule, dem die Pleite droht, wenn er sich nicht bald etwas Neues einfallen lässt. Also baut Nikos sich einen mobilen Stand, sichert sich einen guten Platz auf dem Markt und beginnt in der Not sogar, Brautkleider zu nähen. Seine Nachbarin Olga berät ihn mit wachsender Leidenschaft bei der Hochzeitsmode. Besinnlicher, poetischer, „kleiner“ Film vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in Griechenland.

Spielzeiten

Donnerstag, 2.9., 21 Uhr

Freitag, 3.9., 22 Uhr

Samstag, 4.9., 22 Uhr

Montag, 6.9., 16.30 Uhr