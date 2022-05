Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in Mannheim-Käfertal ist die Fahrerin des Autos eingeklemmt und verletzt worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 50.000 Euro. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war die Volvo-Fahrerin auf der Feudenheimer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung Dudenstraße durch einen verkehrswidrigen U-Turn wieder zurück stadteinwärts fahren. Dabei übersah sie eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Mannheim befreit werden. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der Schienenverkehr war für rund eine halbe Stunde bis gegen 10.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.