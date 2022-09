Eine 44-jährige Autofahrerin ist laut Polizei am Mittwoch bei einem Unfall in Friesenheim verletzt worden. Kurz nach 12 Uhr übersah sie beim Linksabbiegen in der Carl-Bosch-Straße eine Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Die Fahrgäste in der Bahn wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.