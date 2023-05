Ein Passant ist am Montag gegen 13 Uhr in der Mannheimer Untermühlaustraße (Neckarstadt) schwer verletzt worden. Laut Polizei betrat der Mann ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn, sodass ein Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und ihn mit dem rechten Außenspiegel an der Schulter erfasste. Dieser sei zurück auf den Seitenstreifen geschleudert worden, hieß es weiter. Der Passant erlitt offenbar einen Trümmerbruch an der rechten Schulter.