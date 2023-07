Eine Radfahrerin ist am Montag auf einer Kreuzung in Mannheim-Neckarau mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der 22-jährige Wagenführer aus bislang ungeklärten Gründen ungebremst in den Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenstoß fiel die Radfahrerin auf die Motorhaube und wurde einige Meter mitgerissen. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt.