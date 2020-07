Kollision auf der Kurt-Schumacher-Brücke: Dort sind laut Polizei am Donnerstag ein 27-jähriger E-Scooter- und ein 30-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. Beide fuhren kurz nach 16 Uhr in entgegengesetzter Richtung, als sie frontal kollidierten. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter-Fahrer den Radweg falsch benutzte, links fuhr und daher mit dem ordnungsgemäß fahrenden Radler zusammenstieß. Beide Männer wurden verletzt. Der E-Scooter-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.