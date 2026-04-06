Ein Audi und ein VW sind Sonntagmittag in Mannheim an der Kreuzung Augustaanlage/ Wilhelm-Varnholt-Allee zusammengestoßen. Laut Polizei gaben beide Fahrer an, bei Grün gefahren zu sein. Der VW-Fahrer (40) wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden, und der Straßenbahnverkehr war bis 13 Uhr unterbrochen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden