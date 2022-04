Mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro muss ein BMW-Fahrer rechnen, den die Polizei am Dienstag um 0.55 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) kontrolliert hat. Ein freiwillig angebotener Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Die Führerscheinstelle kann überprüfen, ob der Fahrer weiter geeignet ist, einen Pkw zu führen. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährde nicht nur sich, sondern auch andere. Wer dies missachte, begehe eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat, so die Polizei.