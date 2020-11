Ein 44-Jähriger muss sich laut Polizei wegen einer drogenbeeinflussten Fahrt, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und zudem wegen Urkundenfälschung verantworten. Bei einer Kontrolle des Autofahrers am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Berliner Straße (Innenstadt) verlief ein Drogentest auf Cannabis und Kokain positiv. Außerdem wurde ein Joint in der Nähe des Autos gefunden. Dem 44-Jährigen aus Ludwigshafen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung seiner Dokumente ergab sich zudem der Verdacht, dass der Führerschein des Fahrers gefälscht ist und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.