Die Sonderwache neben dem Wohnhaus des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl soll abgerissen werden. Diese Pläne gab es bereits vor einigen Jahren. Der Bund hält offensichtlich daran fest.

Am 16. Juni 2017 starb Altkanzler Helmut Kohl in seinem Wohnhaus in der Marbacher Straße in Oggersheim. Neben dem Gebäude steht ein kleines Häuschen: die Sonderwache, in der Polizisten für