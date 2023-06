Grüne und Kohl-Allee: Skurrile Allianz

Keine Ausgaben mehr für den Abriss der Hochstraße Nord, die Pläne für deren Ersatz, die Helmut-Kohl-Allee, aussetzen – das fordern die Grünen. Weil das ohnehin knappe Geld besser in den Klimaschutz, für neue Radwege und den Ausbau des Nahverkehrs, statt in „eine überdimensionierte achtspurige Stadtstraße“ gesteckt werden sollte. Ähnlich hatten sich schon Forum und Piraten geäußert. Und auch die AfD hat angekündigt, dass es für sie eine finanzielle Schmerzgrenze beim Trassen-Rückbau gibt. Ungeachtet der skurrilen Allianz, die sich da bildet, muss man konstatieren: Der Stadt fehlt einiges. Beton gehört nicht dazu.

Neue Kita in der City: Skurriler Standort

Die neue Kita in der Wörthstraße, die in dieser Woche eingeweiht wurde, kann sich sehen lassen. Das Gebäude ist hell und luftig, das Außengelände abwechslungsreich gestaltet. Die Lage des Hauses, in dem bis zu 135 Kinder betreut werden können, wurde oft kritisiert. Zwischen den Baustellen Hochstraße Süd und Polizeipräsidium, direkt an einer Bahnlinie, ist es extrem laut. Lärm schadet laut Umweltbundesamt der Gesundheit. Er kann zu Schwerhörigkeit und Tinnitus sowie Veränderungen bei Blutdruck und anderen Kreislauffaktoren führen. Gar nicht gut für Kinder und Erzieherinnen.