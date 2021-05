Maike Kohl-Richter, Witwe des 2017 verstorbenen Ludwigshafener Altbundeskanzlers Helmut Kohl, hat erstmals bestätigt, dass sie das Nachbargrundstück ihres Hauses in der Marbacher Straße erworben hat. In einem von ihrem Anwalt verbreiteten Statement vom Mittwoch erklärt die Alleinerbin: Der Kauf sei mit „privaten Mitteln“ passiert, um „das historische Ensemble aus Wohnhaus und Sonderwache“ zu erhalten. Die Sonderwache war 1984 auf dem Grundstück mit der Hausnummer 13 für den Schutz der Kohl-Familie in der Nummer 11 gebaut worden. Kohl-Richter erklärt in ihrem Statement weiter, CDU und Kanzleramt hätten nach Kohls Tod „keinerlei Unterstützung“ geleistet, um dafür zu sorgen, dass „das historische Ensemble“ erhalten bliebe.

Die RHEINPFALZ hatte bereits am 20. Dezember 2020 gemeldet, dass das Grundstück Marbacher Straße 13 mutmaßlich von Kohl-Richter erworben wurde. „Informationen, was zukünftig mit dem Grundstück vorgesehen ist, liegen uns nicht vor“, hieß es aus dem Kanzleramt. Kohl-Richter zufolge gab es aber immer wieder Gespräche zwischen ihr und der CDU beziehungsweise auch dem Kanzleramt.