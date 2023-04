Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Läuft alles glatt, dann sitzt Inge Keck kurz vor Weihnachten wieder an ihrem Küchentisch und bereitet Plätzchen und Stollen zu. Daran war Ende Oktober nicht zu denken. Bei einem Sturz verletzte sie sich schwer. Sie kam in die BG Klinik. Die Geschichte einer tollen Genesung.

Am Abend des 26. Oktober stürzte die Oggersheimerin schwer und zog sich eine Beckenfraktur zu. „Ich war an diesem Montag in der Waschküche. Ich habe das linke über das rechte Bein