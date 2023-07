Stadtverwaltung und Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) laden nach RHEINPFALZ-Informationen zu einer Sondersitzung des Ortsbeirats Süd für Dienstag, 18. Juli, 17 Uhr, ein (ehemalige Rheinschule, Mundenheimer Straße). Einziger Tagesordnungspunkt ist der Planungsstand zum Knödelbrunnen, wie Heller auf Anfrage bestätigte. Zuletzt gab es Knatsch wegen der Standortfrage. Der Brunnen musste im Sommer 2019 für das inzwischen kurz vor dem Abschluss stehende Bauprojekt Bürgerhof-Entrée weichen und soll nun im benachbarten Bürgerhof und nicht am ursprünglichen Standort Bismarckstraße aufgebaut werden, wo er über 40 Jahre lang ein Markenzeichen war. Kritiker befürchten, dies sei die Vorstufe zur Öffnung der Fußgängerzone Bismarckstraße für den Verkehr. Mit zwölf Ja-Stimmen – bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung – beschloss der Bau- und Grundstücksausschuss Ende Juni, den neuen Knödelbrunnen in den Bürgerhof zu verlegen. Kosten: 217.000 Euro. Zur Sondersitzung sagte Heller: „Ich will den Vorwurf aus dem Weg räumen, es gebe dazu keinen ordnungsgemäßen Beschluss des Ortsbeirats. Wir werden eine Debatte führen und Meinungen austauschen.“

„Ein Fehler“

Raik Dreher, Fraktionschef von Grünem Forum und Piraten im Stadtrat, hofft auf eine Kehrtwende: „Man darf gespannt sein, welchen neuen Planungsstand uns Verwaltung und Ortsvorsteher vorstellen. Vielleicht haben beide ein Einsehen und planen den Knödelbrunnen wieder in der Bismarckstraße. Bei der letzten ,Eisbolle-Radtour’ vom Stadtmarketingverein ist der Ortsvorsteher mit viel Kritik seitens der Bürger konfrontiert worden, denn sie wollen ihren Knödelbrunnen in der Bismarckstraße. Vielleicht hat er jetzt eingesehen, dass die Entscheidung, den Knödelbrunnen in den Bürgerhof zu verlegen, ein Fehler ist.“