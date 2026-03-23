Ludwigshafen Knappes Wahlergebnis in LU: Scholz will Neuauszählung beantragen
SPD-Kandidat Gregory Scholz (44, Oppau) hat den Wahlkreis 37 in Ludwigshafen (er umfasst die Stadtteile Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau und Ruchheim) bei der Landtagswahl am Sonntagabend dem vorläufigen Endergebnis zufolge denkbar knapp verloren. Die Maudacherin Marion Schneid (62, CDU) lag am Ende hauchdünn mit 35 Simmen vorne, das Resultat stand erst gegen 20.45 Uhr fest. In einem Oggersheimer Briefwahlkreis (Notwende/Melm) musste viermal nachgezählt werden, wie Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) als Wahlleiter informierte. Scholz, SPD-Parteivorsitzender in Ludwigshafen und Generalsekretär der Landes-SPD, will nun wegen der knappen Entscheidung eine Neuauszählung beantragen, wie er gegenüber der RHEINPFALZ ankündigte. Schneid kam auf 28,8 Prozent der Erststimmen, Scholz auf 28,7 Prozent.