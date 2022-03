Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Sonntag bei 845,5 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Das hat das Landesuntersuchungsamt gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in der Stadt den Angaben zufolge rund 41.400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die registrierten Fälle entsprechen knapp einem Viertel der Stadtbevölkerung (23 Prozent). 403 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gestorben. In der vergangenen Woche sind drei Todesfälle hinzugekommen. Die Zahlen des Landesuntersuchungsamts belegen, dass Menschen mit einer Booster-Impfung am besten vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt sind: Rund 94 Prozent überstehen eine Infektion ohne Krankenhausaufenthalt. Bei doppelt Geimpften trifft dies nur auf etwa zwei Drittel der Infizierten zu. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 938,9. Erfahrungsgemäß sind die Zahlen wegen Meldeverzögerungen am Wochenende niedriger.