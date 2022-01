Mit 303.000 Euro fördert das Land in diesem Jahr die Schulsozialarbeit in Ludwigshafen. Das geht aus einer Mitteilung des Bildungsministeriums hervor. Für den Rhein-Pfalz-Kreis sind es 153.000 Euro. Das entspricht laut Ministerium knapp zehn Vollzeitstellen in Ludwigshafen und fünf im Kreis. „Kinder und Jugendliche haben durch die Corona-Pandemie enorme Einschränkungen hinnehmen müssen“, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Deshalb würden die Sozialarbeiter eine noch wichtigere Rolle spielen. „Sie ergänzen die Teams an den Schulen und unterstützen die gesamte Schulgemeinschaft, vor allem unsere Schülerinnen und Schüler“, so Hubig. Insgesamt beteiligt sich das Land mit rund zehn Millionen Euro an der Finanzierung der Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Ergänzend stellt das Land mit dem Programm Chancen@lernen.rlp in diesem und im nächsten Schuljahr knapp 8,4 Millionen Euro für sozialpädagogische Angebote in Schulen zur Verfügung. Damit können laut Ministerium neben zusätzlichen Stellen für Schulsozialarbeit auch Gruppenangebote für Schüler, Elternarbeit sowie die Begleitung und Vermittlung von Schülern in eine Ausbildung finanziert werden. Schulsozialarbeit gehört zur Kinder- und Jugendhilfe und fällt in den Aufgabenbereich der Kommunen.