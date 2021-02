1000 Straßenbäume fehlen derzeit in Ludwigshafen. Deshalb hat die Stadt ein Baumpflanzprogramm aufgelegt. Im ersten Teil davon sollen für 740.000 Euro insgesamt 294 Bäume neu gepflanzt werden: 99 in Süd, 68 in Mitte und 127 im Hemshof. Gepflanzt werden soll zwischen Oktober 2021 und Januar 2022. Weil die für die Planung nötigen Stellen auch nach mehrmaligem Ausschreiben laut Stadt nicht besetzt werden konnten, müssen die Ingenieurleistungen extern vergeben werden. In den Gesamtkosten ist auch die dreijährige Pflege für die Bäume enthalten. Es sei insbesondere aus Klimaschutzgründen wichtig, dass deutlich mehr Bäume nachgepflanzt werden als bisher, hieß es am Montag im Bauausschuss. Zunächst soll dabei der Schwerpunkt auf die „thermisch belasteten“ Bereiche der Innenstadt gelegt werden. 2020/2021 seien bereits 140 Straßenbäume nachgepflanzt worden. Laut Barbara Bechtold, Abteilungsleiterin Grünconsulting der Stadt, sollen in den kommenden vier Jahren alle Bäume ersetzt werden, die derzeit fehlen.

