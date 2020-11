Die Infektionszahlen in Ludwigshafen sinken seit einigen Tagen, liegen aber immer noch auf einem hohen Niveau. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstagnachmittag 1175 aktuelle Fälle und einen Inzidenzwert von 133 (Fälle innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) werde angesichts der „diffusen Infektionslage“ derzeit von der Schulaufsichtsbehörde geprüft, ob an Berufsschulen und größeren Schulzentren in der Stadt ein zeitversetzter Unterrichtsbeginn möglich ist, um Kontakte der Schüler zu reduzieren. Auch mehr Busse im Berufs- und Schülerverkehr seien im Gespräch. Ein Wechselunterricht (Präsenz vor Ort/Online) sei in Rheinland-Pfalz bisher kein Thema.