Der ansonsten so diskussionsfreudige Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt verharrte in Schweigen. Obwohl es mit der Satzung für die Sanierungsgebiete Süd, Mitte und Mittlere Bismarckstraße sowie den Untersuchungen für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) um große bauliche Veränderungen und Vorhaben im Zuständigkeitsbezirk. Viel Einfluss konnten die Ortsbeiratsmitglieder darauf aber nicht mehr nehmen. Grund dafür die zeitliche Abfolge.

„Ursprünglich wäre unsere Sitzung schon vor zwei Wochen gewesen, aber wir haben sie nach hinten verlegt, damit wir über die Haushaltsansätze diskutieren können, die vor zwei Wochen noch nicht vorlagen“, erklärte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Das hatte jedoch zur Folge, dass nicht auch die geplanten Planungen und Baumaßnahmen vorab besprochen werden konnten. So hatte der Bau- und Grundstücksausschuss die Maßnahmen bereits vor dem Ortsbeirat zur Diskussion vorliegen und genehmigt. Demnach haben die Voruntersuchungen für Isek in der Innenstadt ein „erkennbares Defizit“ an Freizeitangebot, attraktive Grün- und Freiräume sowie eine starke Ausrichtung auf den Autoverkehr erkannt. Für eine erkennbare Verbesserung wurde für die nächsten zehn Jahre eine Maßnahmenliste über knapp 20 Millionen Euro erstellt, die zu 90 Prozent durch Fördermittel gedeckt werden könnte. Im Haushaltsjahr 2023 werden zunächst rund 830.000 Euro eingeplant.

Ortsvorsteher Heller begrüßte den Anfang in der Bismarckstraße, mit dem der Bereich um die Stadtbibliothek „als größtes Kulturangebot der Stadt“ attraktiver gestaltet werde. Jens Brückner (Grüne) bemängelte hingegen, dass der Knödelbrunnen im Bürgerhof und nicht an seinem bisherigen Standort wiederaufgebaut werden soll. „Das steht im Widerspruch zum Wunsch der Bürger.“