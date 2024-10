Der Knödelbrunnen wird ab November an seinem neuen Standort im Bürgerhof aufgebaut. Damit kehrt die Anlage nach fünf Jahren Abwesenheit wieder in den öffentlichen Raum zurück. Die Baustelle ist dieser Tage eingerichtet worden. Der Brunnen wird im nordwestlichen Bereich des Bürgerhofs aufgebaut – zwischen dem Parkhaus und den Terrassen der Lokale dort. Um Strom und Wasser zum neuen Standort verlegen zu können, wird der Bürgerhof bis zur Volkshochschule (VHS) aufgegraben. Im VHS-Gebäude wird die Brunnentechnik untergebracht. Die Brunnenanlage stand über 40 Jahre bis zum Bau des neuen Bürgerhof-Entrées in der Ludwigshafener Fußgängerzone in der Bismarckstraße. Ihren Spitznamen bekam die Anlage von den Ludwigshafenern, weil die Brunnenelemente an Knödel erinnern. Der Brunnen mit einem Durchmesser von rund vier Metern wurde vom Ludwigshafener Künstler Ernst W. Kunz mit aufeinandergetürmten Bronze-Kugeln gestaltet. Wie lange die Bauarbeiten für den neugestalteten Brunnen dauern werden, konnte ein Stadtsprecher nicht sagen. Die Inbetriebnahme soll im Frühjahr erfolgen. Der neue Knödelbrunnen soll ebenfalls wieder rund werden und eine rundumlaufende Sitzbank erhalten. Außerdem ist eine nächtliche Beleuchtung geplant, um die Wasserspiele optisch in Szene zu setzen. Die Gesamtkosten für den neuen Brunnen liegen laut Verwaltung bei zirka 217.000 Euro, wovon die GAG 138.000 Euro übernehmen soll und die Stadt 78.000 Euro.