Die Verlegung des Knödelbrunnens ist richtig: Weil es inzwischen keine vernünftige Alternative dazu gibt.

Um aus Sicht der Kritiker im Bild zu bleiben: Das Kind ist bereits bei den Planungen fürs neue Bürgerhof-Entrée in den Brunnen gefallen. Kurz danach stand im Prinzip schon fest, dass die Bauweise des Komplexes keine Räume für die Technik eines Brunnens am alten Standort vorsieht. Energischer Widerspruch mit Aussicht auf Erfolg hätte also bereits damals erfolgen müssen. Die Angst, dass die Fußgängerzone durch die Verlegung für den Verkehr geöffnet wird, ist unbegründet. Dort macht doch eh schon jeder, was er will. Die Frage ist vielmehr, ob Ludwigshafen überhaupt noch einen weiteren Brunnen braucht. In klimatischer Hinsicht zweifellos. Aber wenn am Ende das Geld fehlt, um ihn sprudeln zu lassen, dann wäre auch ein noch so schönes Rundbecken nicht mehr als eine leere Badewanne mit Symbolkraft.

