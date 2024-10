Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben sich in dieser Woche am Ludwigshafener Klinikum, auf ihr Sozialpraktikum vorbereitet. Die Kooperation fand in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt.Erlernt haben die Zehntklässler bei ihrem Besuch im Klinikum vor allem Techniken zur Ersthilfe. „Mit den Workshops bereiten wir die Schülerinnen und Schüler auf ihr Sozialpraktikum vor, welches sie ab Januar 2025 in Einrichtungen des Gesundheitswesens ableisten müssen“, teilt Kerstin Koch-Bitsch, Koordinatorin der Ärztlichen Direktion, in einer Presseerklärung mit.

Ziel sei es gewesen, jungen Menschen einen realistischen Einblick in den Krankenhausalltag zu geben und die vielfältigen Berufsbilder im Gesundheitswesen zu zeigen. „Jede Klasse erlernte Reanimationstechniken und bekam erklärt, wie Patienten aus einem Bett mobilisiert werden.“ Auf diesem Weg möchten man auch die Ersthelferquote in Deutschland steigern „und zum Überleben von Menschen bei Unfällen oder Notfällen außerhalb der Klinik beizutragen“, so Koch-Bitsch.