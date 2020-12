Das Klinikum Ludwigshafen will künftig alle Corona-Schutzmasken vor dem Einsatz in dem Krankenhaus testen lassen. Das hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Donnerstag angekündigt. Wie berichtet, gibt es Zweifel an der Filterwirkung eines im Klinikum verwendeten Schutzmaskentyps aus China. Das Krankenhaus hat daraufhin 70.000 Masken aus dem Verkehr gezogen, die nun von unabhängigen Experten untersucht werden. Die Testergebnisse sollen in etwa 14 Tagen vorliegen. Aktuell behandelt das Klinikum 113 Covid-Patienten, von denen 25 auf der Intensivstation liegen.

Mehr zum Thema