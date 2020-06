Gelungener Doppelpass in der Corona-Krise: Die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben dem Klinikum Ludwigshafen 500 Eulen-Schutzmasken überreicht. Das Krankenhaus wird sie nun am Patientenkiosk verkaufen. Eine Maske kostet 12,95 Euro. Das Klinikum habe als Eulen-Sponsor dem durch die Corona-Krise gebeutelten Verein helfen wollen, sagt Klinikum-Sprecherin Yasemin Böhnke. Man schlage mit der Aktion zwei Fliegen mit einer Klappe: „Einerseits gehen die Einnahmen der Masken komplett an die Eulen. Andererseits sind wir als Krankenhaus daran interessiert, dass sich die Bürger an die notwendigen Hygienemaßnahmen halten.“ Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther betont: „Eine Krise zu meistern ist immer Teamarbeit.“