Zum vierten Mal in Folge hat das „European Board of Urology“ die Urologische Klinik des Klinikums Ludwigshafen als anerkanntes Ausbildungszentrum zertifiziert. Besonders gelobt werden einer Pressemitteilung des Klinikums zufolge die flachen Hierarchien und die Unterstützung für die Assistenzärzte.

Die Zertifizierung der europäischen urologischen Regulierungsbehörde mit Sitz im niederländischen Arnheim gilt für weitere fünf Jahre. Die Urologische Klinik unter Leitung von Markus Müller erhielt in den Bereichen „Ausbildungsklima“, „klinische und theoretische Ausbildung“ und „medizinische Ausstattung“ die volle Punktezahl. Die Auditoren, eine Ärztin aus Dänemark und ein Mediziner aus der Schweiz, haben während des Bewertungsverfahrens auch Einzelgespräche mit den Ärzten geführt. „Gerade über die positive Bewertung unserer Mitarbeitenden freuen wir uns sehr“, sagt Müller.

Das Klinikum Ludwigshafen ist das drittgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und ein Haus der Maximalversorgung. Es verfügt nach eigenen Angaben über 1010 Betten und umfasst 17 Kliniken, fünf medizinische Institute, zehn zertifizierte Tumorzentren, zehn zertifizierte Zentren sowie zwölf Kompetenzzentren. Mit rund 3500 Beschäftigten ist das Klinikum der viertgrößte Arbeitgeber in Ludwigshafen. Es befindet sich in städtischer Trägerschaft und ist seit 1995 eine gemeinnützige GmbH. Zudem dient es als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.