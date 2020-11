Das Klinikum Ludwigshafen reagiert auf die steigenden Zahlen an Covid-19-Patienten und schließt daher vorübergehend seine Geburtshilfe. Davon betroffen sind nach Angaben des fast 1000 Betten zählenden Krankenhauses Leistungen im Bereich der Betreuung und Versorgung werdender Mütter vor und während der Geburt sowie das Kursprogramm. Nicht davon betroffen sind laut Klinikum die Notfallversorgung von Schwangeren sowie die Versorgung von Erkrankungen während der Schwangerschaft – ambulant wie auch stationär. Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther: „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große und bis dato unbekannte Herausforderungen. Das Klinikum Ludwigshafen nimmt in der Covid-19-Versorgung eine Schlüsselrolle in der Region ein – gelingen wird uns eine gute Versorgung, wenn wir jetzt alle unsere Ressourcen bündeln und auch schwierige und wie in diesem Fall uns schwerfallende Entscheidungen treffen. In unserem Fall fokussieren wir uns jetzt auf Herz- und Gefäßerkrankungen, Krebserkrankungen, neurologische Erkrankungen mit Schlaganfallversorgung und selbstverständlich jede Form der Notfallversorgung.“ Im Haus herrsche Konsens, dass das geburtshilfliche Angebot nun zeitweise eingestellt werde. Das St. Marienkrankenhaus übernehme nun die Versorgung der Patientinnen.