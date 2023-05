Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Klinikum nehmen zwei neue Chefärzte ihre Arbeit auf. Das Krankenhaus an der Bremserstraße will damit seine Behandlung von Krebspatienten weiter stärken. Die Vorgänger haben den Bereich 23 Jahre lang geprägt und bekamen daher viel Applaus.

Großes Stühlerücken am Klinikum: Mit Michael Uppenkamp (Medizinische Klinik A/Onkologie) und Thomas Schnabel (Strahlenklinik) verlassen zwei Chefärzte das knapp 1000 Betten